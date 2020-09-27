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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır'' dedi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.''
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