MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.
GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.09.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır'' dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.''

Son dakika... Köyler bombalanmıştı! Azerbaycan karşı saldırı başlattı
daha fazla video için
Azerbaycan kuvvetleri 6 köyü kurtardı
Azerbaycan kuvvetleri 6 köyü kurtardı
Ermenistandan kanlı saldırı Türkiyeden Rusya ile kritik görüşme
Ermenistan'dan kanlı saldırı! Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme
Ermenistanın saldırısına Türkiyeden art arda sert tepkiler
Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den art arda sert tepkiler
Ermenistan topçuları saldırdı AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
Ermenistan topçuları saldırdı! AA ve TRT ekibi son anda kurtuldu
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle