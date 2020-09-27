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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den sert tepki

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Son dakika... Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den sert tepki
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, şunları kaydetti: "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir."

Son dakika... Ermenistanın saldırısına Türkiyeden sert tepki

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