Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. Görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.





KARAMOLLAOĞLU: "DOSTANE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Karamollaoğlu görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri, bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum."