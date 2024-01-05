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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Hasan Şeyh Mahmud
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 19:16

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki kaygı verici gerilimin Somali'nin toprak bütünlüğü temelinde sona ermesi gerektiğini de ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Somali#Hasan Şeyh Mahmud

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