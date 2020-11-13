Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir hastanesinin açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Cumhurbaşkanı olarak bu Tekirdağ’a beşinci ziyaretimiz. Yapılan eserleri daha önce de hizmete alıp bunun gururunu hep birlikte yaşadık.



Biz birileri gibi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sağa sola değil doğrudan milletimize anlatıyor. Milletimizin icazetini alıyoruz. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yapmanın çabası içindeyiz.

Bunlar emek vermek gayret etmek üretmek yerine üretene hizmet götürene çamur atmayı marifet sandılar. Ankara’daki sırça köşklerinden gazete köşelerinden milleti aşağılamayı tercih ettiler. Oyunu bir torba kömüre makarnaya satmayacak bir millet olduğunu idrak edemediler.

Eski Türkiye bakiyesi bu elitist bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz.

Muhteşem bir sağlık tesisinin açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bugün İsmail Fehmi Cumalioğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar kaynağı olacak bir eserdir.

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur.

Bu muhteşem eserin tekrardan hayırlı olmasını diliyorum.