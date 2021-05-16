Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye'nin tepkisini en sert şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Görüşmede uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının zaruri olduğunu ifade etti.

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