Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Türkiye sayılı ülkelerden biri oldu... İlk atışta tam isabet

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.

Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere Maşallah

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.



Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu.



Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Bozdoğan füzesinin atışına ilişkin detayları paylaştı...

İşte Arda Erdoğan'ın aktardıkları:

Eskişehir'deki 401. test filodan kalkan F-16 uçakları Sinop üzerindeki test sahasına kadar uçtular. Üzerlerinde yük olarak Bozdoğan füzeleri vardı. Görüş içi havadan havaya füzeydi bu. Söz konusu füzeler milli imkanlarla geliştirilen Şimşek adı verilen uçağı hedef aldılar. Atışlarını ona gerçekleştirdiler. Eskişehir'den kalkan uçak hedef uçağı Bozdoğan füzesiyle imha ettiler. İlk test atışıydı bu, ilk atışını başarılı gerçekleştirdi.

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