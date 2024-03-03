Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif’i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.