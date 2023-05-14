Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Süreç şu ana kadar sorunsuz devam etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan oy kullanacağı Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Vatandaşlar Erdoğan'ı tezahüratlarla karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı okulda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Kabinde oy verme işlemini gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra zarfı sandığa atarak imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy verme işleminin ardından yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SÜREÇ SIKINTISIZ DEVAM EDİYOR

Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey inşallah Türk demokrasisi için sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğim. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum.

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