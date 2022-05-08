Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz hudut boylarında yanlışa fırsat vermedi

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz hudut boylarında yanlışa fırsat vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Hudut kartallarına da hitap eden Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” dedi.

Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuz hudut boylarında yanlışa fırsat vermedi

Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar beraberindeki Komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu’na da gitti. Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

"BU GAYRETLERİNİZ TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAKTIR"

Telefondan hudut kartallarına hitap eden Erdoğan, sözlerine Bakan Akar’ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine değinerek başladı.

Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin sonunda Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Akardan komutanlarla hudut hattında denetlemeBakan Akar'dan komutanlarla hudut hattında denetlemeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık
Bu kasabada çöp yok Kamikatsunun sırrı ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sırrı ne?

#Japonya