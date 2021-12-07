Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da müşterek kuvvet komutanlığını ziyaret etti

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Türkiye'deki ailelerinizin ve milletimizin selamlarını ve sevgilerini getirdim. Sizler milletimizin gözbebeğisiniz.

Buradaki vazifenizi büyük bir disiplinle yaptığınızı görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Kahraman ordumuz bugün de 3 kıtada 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerekirse canı pahasına yerine getiriyor.

Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz.

Hangi kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

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Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız.

Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Türkiye - Katar arasındaki müstesna ilişkiler daha da derinleşiyor. 2230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü okullarından olan TSK'nın şerefli mensubu olan sizler aziz milletimizin temsilcisi olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz.