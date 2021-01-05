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DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek.Ziyaretin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde, bugün öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek. 

Ziyaretin, Bahçeli'nin evinde, öğleden sonra gerçekleşmesi öngörülüyor.

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