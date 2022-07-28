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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kaya'nın cenaze namazına katıldı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Nimet Kaya#Cenaze

Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Ben Nimet ağabeyi Unkapanı'ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Oradan gelen bir hukukumuz var. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldi. Böyle bir kaza ile şimdi Hakk'a uğurluyoruz" dedi.

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İstanbul Fatih'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada, yazar Rıdvan Kaya'nın babası, Tillolular Derneği Başkanı Hacı Nimet Kaya hastanede hayatını kaybetti.

Kaya için Fatih Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Kaya'nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kaya’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kayanın cenaze namazına katıldı

"EHL-İ HAL BİR AĞABEYİMİZDİ" 

Cenazede cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musalla taşında bulunan Mehmet Nimet Kaya ağabeyimizi buradan Hakk’a uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Dönüş Allah’a. Ben Nimet ağabeyi Unkapanı’ndan tanırım. O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Hacı Nimet ağabeyimiz de gıda toptancılığı yapıyordu. Oradan gelen bir hukukumuz var. Ehl-i hal bir ağabeyimizdi. O günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik ve bugünlere geldik. Böyle bir eceli kaza ile şimdi Hakk’a uğurluyoruz. Tezkiyeler yaptık. Yarın sabah itibariyle de Tillo’ya kendi topraklarına yolcu edilecek.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kayanın cenaze namazına katıldı

"Hepinizden bu gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle Allah razı olsun diyorum. Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. O da bizi sevdi. Bayramlar gelir geçerdi, muhakkak birbirimizi arardık. Böyle de bir hukukumuz vardı. Rabbim bu hukukumuzu sevgili habibinin sancağı altında buluşmayı da haşr cem olmayı da bizlere nasip eylesin. Fazla söze hacet yok. Tekrar hep birlikte ruhu için El-Fatiha" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Nimet Kayanın cenaze namazına katıldı

 Kaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'in Tillo ilçesine uğurlandı.

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FATİH'TEKİ TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İstanbul, Fatih'te önceki gün meydana gelen trafik kazasında Hacı Nimet Kaya'nın kullandığı otomobil ile bir motosiklet çarpışmış, kazanın ardından hastaneye kaldırılan Kaya yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetmişti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mehmet Nimet Kaya#Cenaze

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