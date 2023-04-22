Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, köy evleri teslim töreninde açıkladı... Çiftçilere 10 yeni müjde

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu yılkı bayramı 6 şubat depremlerin gölgesi altında geçirdik.. Depremde hayatını kaybeden 50 bin aşkın vatandaşımızın için rabbimden rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun nice güzellikleriyle beraber afetle bizimle yaşıyor. Bize düşen görev binalarımızı sağlam yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. son deprem felaketinin ardından kollarımız sıvadık. Depremin 15. gününden itibaren temellerimizi attık. 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 bini bir yıl içinde teslim ederek şehirlerimiz ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Her şehrimizde yeni konutların yeni temel ayma konutlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 105 bin konutun yapımına başladık. Bölgedeki şehirlerimizin tamamımın altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri yaparak konutla birlikte istihdamını da gözetiyoruz.

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"5 YILDA İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNA BIRAKMAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Pek çok depremde yangından vatandaşlarımız evleri ile buluşturmuştuk. İnşallah bir daha yapacağız. Van'da, İzmir'de Kütahya'da bunu yatık mı? Hadi sende yap, yapamazsın. Bunların nasibi yok. Ayrıca İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm planı paylaştık. Yarısını devletin karşılayacağı bir plan sunduk. Yılda 300 bin konutu dönüştürerek 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.

Değerli kardeşlerim Bay bay Kemal ve avenesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne Ankara'nın İstanbul'un başındaki belediye başkanından bir hayır gelmez. Bunlar çöp demektir, susuzluk demektir. Hep bunları yaşadık. Biz iş yapmanın peşindeyiz. Bunlarda hep yaptığı gibi kentsel dönüşüm projelerimiz takoz koyma peşinde. Ben İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman çöp vardı, susuzluk vardı. Kim vardı CHP. Biz şimdi oraları park bahçe haline getirdik. Bunlara 5 tane koyun teslim edemezsiniz. Kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz.

ÇİFTÇİLERE 10 YENİ MÜJDE

Depremin 75. günündeyiz. Bütün 11 vilayeti Cumhur ittifakı olarak defaatle dolandık. İnşaatını 45 günde tamamladığımız 45 köy evimizin anahtarların teslim ediyoruz. Çitçilerimiz 10 yeni müjde veriyoruz. Ahırı köy konağı ile akıllı köy evlerini milletimizin tasdiğine sunuyoruz. Bu sistemle sürü yönetim sistemi gibi yeni bir model ortaya koyuyuz. Afet alanındaki çiftçilerimize, Ziraat Bankası'ndan 0 faizli kredi desteği vereceğiz. Üçüncü olarak, afet alanı dışındaki gençlerimize ve vatandaşlarımıza ilk evim kampanyası ile akıllı köylerden ev veriyoruz. Dördüncü olarak sağlan ev almak isteyenlere destek olacağız. Kırsal dönüşüm kapsamında teşvikler vereceğiz. Bu şekilde hayvan varlığımız yükselterek verimliliği arttıracağız. Her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz. Sulama için basınçlı su ile verimliliği artıracağız. Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sera yatırımlarını arttıracağız. Azotlu gübrelerdeki dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir projeyi devreye alıyoruz. Bay bay Kemal ve onun yandaşları 'hani doğalgaz' diyor. 2 akşamdır doğalgazın nasıl yandığını Sakarya'da Karadeniz de görmedin mi. Ama bunlar bakar göz. Kırsal dönüşüm için en önemli şey kırsal dönüşümü akıllı altyapıyla gençlerimiz tekrardan bu bölgeye çekecektir.

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Amacımız Türkiye Yüzyılını üretimin, üreticinin yüzyılı yapmaktır. Kardeşlerim ülkemizin artık yıkıcı felaketlere teslim olmadığını örneğidir. Bir yandan evleri teslim ediyor, çiftelerimize destek veriyoruz. Dünyada bu kadar büyük bir afetin ardından her alanda kat edilen böyle bir mesafe yoktur. Gaziantep'te neredeyse çadır kent kalmadı konteyner oldu. Hatay dışında bütün enkazlar kaldırıldı. Hava şartlarının da düzelmesiyle bölgemizde hayat normal şartlarına dönmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıl daha da iyi olacak. Biz deprem turistleri gibi buraya poz vermeye gelmedik. Depremzede vatanlarımızın acılarını paylaşırken yaralarını da sarmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim Gaziantep ülkemizin üretim istihdam merkezleri arasında giderek büyüyor. Şehrin ihracatı aylık 1 milyar lirayı buldu. Şehrimizin başarılılarını yakından takip ediyoruz. Bir diğer deprem bölgesi için Hatay'da Amanos tünellerinin yapımına başlıyoruz. Bu tüneller ile Gaziantep'i İskenderun limanı ile buluşturuyoruz.

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"KARADENİZ GAZIMIN VE PETROL GELİRLERİMİ BİR KISMI İLE AİLE VE GENÇLİK BANKAMIZI KURUYORUZ"

Nurdağı'nda da bir organize sanayi merkezi kuruyoruz. Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı trenlerinin hatlarından bir durağı da Nurdağı'dır. Bu hattın yapını da hızlandırıyoruz. Nurdağı merkezde 50 bin konutun yapımını planlıyoruz. Değerli kardeşlerim şu anda teslimi yapacağız köy evleri ile bir adımı açık ve net attık. Ama önceliğimizin başına Karadeniz gazının geçirdik mi geçirdik. Şimdi ise Karadeniz gazımın ve petrol gelirlerimi bir kısmı ile Aile ve Gençlik Bankamızı kuruyoruz. Bunlarla artık Türkiye çok daha vakur geleceğe yürüyor. Bu banka ile ev hanımların emekliliğini ve gençlimizin istihdamına kadar geniş bir alanda etkili oluyor. AK Parti LGBT'ye karşı mı, Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı mı? Bunlar LGBT'ci bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. 14 Mayıs bunlara ders verme günü olacaktır. bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi millerimizle aynı mücadeleyi vererek kazandık. İnşallah 14 Mayıs'ta milletimizle zafere adım atarak deprem bölgesinde konutlarımızın yapımına teslim törenlerine devam edeceğiz.