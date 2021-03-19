Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.
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