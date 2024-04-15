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Son dakika: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri ile telefonda görüÅŸtü

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan#Katar#GörüÅŸme
Son dakika: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Emiri ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 20:10

Son dakika haberine gÃ¶re; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rkiye ve Katar iliÅŸkileri, kÃ¼resel ve bÃ¶lgesel konular ile Ä°srail'in Gazze'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± ve insani durum ele alÄ±ndÄ±.Â

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°srailâ€™in bu gaddarca saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve iÅŸlediÄŸi insanlÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± gÃ¶rmesi iÃ§in Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birlik iÃ§inde gayretlerini artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bÃ¶lgede gerginliÄŸin yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in Ä°srailâ€™in bir an Ã¶nce dizginlenmesi ve aklÄ±selimle hareket edilmesinin hayati Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Katar Emiri Al Sani karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerinin Ramazan BayramÄ±â€™nÄ± tebrik ettiler.

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