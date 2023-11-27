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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Pedro Sanchez
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 18:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#Pedro Sanchez

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