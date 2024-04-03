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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası gençlerle buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Gençler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 00:09

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programının ardından Ankara'da uğradığı bir kafede gençlerle sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İftarın ardından bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla ve gençlerle sohbet etti. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Erdoğan, yanına gelen bebekleri de sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası gençlerle buluştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası gençlerle buluştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası gençlerle buluştu

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara#Gençler

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