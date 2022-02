Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! Önemli mesajlar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akçabaat'ta gençlerle bir araya gelip sohbet etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Ülkemizi 20 yılda nereden nereye getirdiğimizi, bugün bulunduğumuz yerin önemini göstermeye çalışıyoruz. 18 yıl veya 10 yıl önce acaba Trabzon neredeydi, İstanbul, Türkiye neredeydi, nereye geldi? Biz görevi devraldığımızda Karadeniz Sahil Yolu diye bir şey yoktu. Biz Armelit Dağı'nı deldik, orada tünel açtık. O tünelleri geçiyorsun, bütün o yemyeşil dağları tünellerden geçerken de görüyorsun. Nereden geldiğimizi bilemezsek nerede durduğumuzu fark edemeyiz, nereye gideceğimizi de kestiremeyiz. Eski Türkiye'yi anlatmasak bile eski Türkiye zihniyetinin mensupları sık sık ortaya çıkıp kendini hatırlatıyor. Eserlerimize ve hizmetlerimize karşı sergiledikleri çirkin yaklaşımlarla bunu yapıyorlar.



"CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI KORUMAK BENİM GÖREVİM"



Geçtiğimiz günlerde tam bir beşinci kol faaliyeti elemanı olarak çalışan gazeteci kılıklı biri çıktı, bize ve bizim şahsımızda milletimize ağır hakaretlerde bulundu. Asıl önemli olan bu hakaretin sergilendiği programı yöneten kişinin ve tek parti zihniyeti artığı kimi siyasetçilerin hala çıkıp ifade özgürlüğü kılıfıyla yapılan alçaklığı savunmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın kendisine yapılan hakaret benim için önemli değil fakat bu kardeşiniz, ağabeyiniz bir makamı temsil ediyorum, cumhurbaşkanlığı makamı. Bu makamı korumak da görevimdir. Bu makama bırakın benim sahip çıkmamı, cumhur diye tabir ettiğimiz bu millet sahip çıkacaktır.



"ÜLKEMİZE HAYIRLI BİR HİZMETLERİ YOK"



Biz bunları 1960'ta ülkenin seçilmiş başbakanını idam sehpasına gönderenleri alkışlamasından biliriz. 1970'li yıllarda sapkın ideolojileri uğruna gençlerimizi birbirine kırdırdığı dönemden biliriz. Biz bunları geçtiğimiz 20 yıl boyunca her konuda ülkenin ve milletin aleyhine saf tutuşlarından biliriz. Ne devletimize yaptıkları husumet bizi şaşırtıyor, ne milletimizin inancına, tarihine, kültürüne, değerlerine olan azgınca düşmanlıkları bizi şaşırtıyor. Dikkat ederseniz bunlar sadece demokrasi başlığı altındaki konular, bir de kalkınma meselesi var ki bunların o hususta ülkemize ve milletimize en küçük bir hayırlı hizmetleri, kalıcı eserleri, yatırımları zaten yok. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, hangi alana bakarsanız bakın, gördüğünüz hemen her eser ve hizmetin altında bizim imzamız vardır.



Hüseyin Avni Aker Stadı vardı, her tarafı dökülüyordu. Biz geldik, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni kurduk ve 42 bin kişilik stadyumu Trabzon'a kazandırdık. Buradaki üniversite oyunlarıyla ilgili bütün tesisleri süratle yaptık, bitirdik ve üniversite oyunlarına Trabzon'u hazırladık.



SORU CEVAP

"İSTANBUL'DA NE VARSA BİZ YAPTIK"



Bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki, ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer'de balık yemek. Bizim tek derdimiz İstanbul'daki eksikleri süratle gidermekti. Ben İstanbul'u devraldığımda CHP belediyesinden, 2.5 milyar dolar borçla devraldım. Benden sonra 1.250 milyar dolar bıraktım. Ama bu arada bütün yatırımları da hiçbir yerden borçlanmadan yaptık. Yaklaşık 5 yıla sığan bu yatırımlar içerisinde hepsini öz kaynakla yaptık. O zaman merkezi yönetim kendi partimiz değildi, merkezden nasibimize düşeni aldık ama finansmanı, parayı iyi yönettik, yolsuzluklara asla fırsat vermedik. Gerek İSKİ, gerek İETT, bütün bunlarla çok önemli adımlar attık ve metrobüs dediğimiz olay bizimle oldu.



Şu anki yönetim 1 metrobüs yapmış dahi değil. Bunu bile yapmaktan acizler. Bizim yapmış olduğumuz tünelleri kapatıyorlar. Sancaktepe'de tünel açıldı, bir de baktık gitmiş tünelleri kapatıyor. Sancaktepe'de yaşayan vatandaşlarım bunun acısını çekti, çekiyor. Binali Bey de o dönemde ulaştırmaya bakıyordu; Marmaray'ı bize zindan ettiler, mahkemelerle uğraştırdılar bizi. Buna rağmen 5 yılda Marmaray'ı bitirdik.