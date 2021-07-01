Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 50 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/KJnQUdnhrq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2021

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS AŞILAMASINDA SON DURUM

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken iki doz aşısını olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşılarının uygulanmasına da başlandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Temmuz saat 11.53 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 855 bin 802, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 147 bin 471 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 50 milyon 3 bin 273 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 6 milyon 667 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 479 bin 548, toplam 9 milyon 147 bin 307; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 848 bin 586, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 266 bin 985, toplam 4 milyon 115 bin 571; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 306 bin 852, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 28 bin 106, toplam 3 milyon 334 bin 958 oldu.





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