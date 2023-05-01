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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞ'ın sözde lideri Hüseyin El-Kureyşi etkisiz hale getirildi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörle Mücadele#DEAŞ Operasyonu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: DEAŞın sözde lideri Hüseyin El-Kureyşi etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 00:11

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MİT'in önceki gün Suriye'de düzenlediği operasyonla, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk ekranlarında gündemde ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadelede gelinen son noktaya da değinen Erdoğan, "Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. NATO içerisinde, PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN SÖZDE LİDERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. " diye konuştu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Terörle Mücadele#DEAŞ Operasyonu

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