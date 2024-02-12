Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan’ın daveti üzerine Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na geçti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Dubai’ye hareketinden önce Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı.