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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüşüyor

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#Sinan Ateş#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayşe Ateş
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 19:03

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşme gerçekleştiriyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin Beştepe'de 30 dakika önce başladığını açıkladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüşüyor

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün görüşmeye ilişkin aktardığı bilgiler ise şöyle:

Görüşme Külliye'de gerçekleşiyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş önceki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü ve teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan da talebi olduğu biliniyordu. O açıklamadan sonra kendisine randevu verilmişti. Bugün o kabul oldu. 

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#Sinan Ateş#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ayşe Ateş

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