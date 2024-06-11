Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş ile görüşüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le görüşüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüşmenin Beştepe'de 30 dakika önce başladığını açıkladı.

CNN Türk muhabiri Melike Görür'ün görüşmeye ilişkin aktardığı bilgiler ise şöyle:

Görüşme Külliye'de gerçekleşiyor. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş önceki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü ve teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan da talebi olduğu biliniyordu. O açıklamadan sonra kendisine randevu verilmişti. Bugün o kabul oldu.