Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü! Hastaneden açıklama geldi

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Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DOKU NAKLİNE BAŞLANDI

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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün youn bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı.

Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.

'NAKLEDİLEN DOKULAR SAĞLIKLI'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan Asiye Ateş'e gerçekleştirilen yaklaşık 4 saat süren doku nakliyle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

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Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

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ERDOĞAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı. Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" dedi.

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Gözden Kaçmasın Asiye emin elde Haberi Görüntüle

Hayvanların korunması ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Erdoğan Gaziantep'teki konuşmasında ise, "Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun, emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdü. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası dünyanın saygın hocası olan Prof. Dr. Ömer beye teslim ettik ve kendisi ile de görüştük İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" ifadelerini kullanmıştı.



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DHA muhabiri Aslı Duran ise Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında şu bilgileri aktardı:

Asiye'nin sağlık durumunun orta iyi durumda stabil devam ettiğini, önümüzdeki süreçte doku nakillerinin yapılacağını söyleyebiliriz. Pediatrik yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini, uzuv kaybı yok. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra doku nakilleri yapılacak. Ömer Özkan nedeniyle Akdeniz Üniversitesi tercih edildi. Cumhurbaşkanı da Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip ediyor.