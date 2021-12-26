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Asiye emin elde

#Asiye#Pitbull#Ameliyat
Asiye emin elde

Yaşadıkları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye’nin Gaziantep’ten Antalya’ya sevkine karar verildi. Tedavisini Türkiye’de ilk yüz ve çift kol nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla küçük Asiye önceki gece, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün nezaretinde, Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya’ya uğurlandı. Hava ambulansı saat 03.00 sıralarında Antalya’ya indi. Ambulanstan alınan küçük Asiye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

GENEL DURUMU İYİ

Asiye Ateş’in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı kaydedildi. Asiye’nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.

‘PLAN: DOKU NAKLİ’

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise dün sabah Asiye’yi ziyaret etti. Yanında annesi bulunan küçük kız Çete’ye “Eve gitmek istiyorum” dedi. Başhekim Çete ise Asiye’nin durumuyla ilgili “Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan’ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak” diye konuştu.

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UZUV KAYBI OLMAYACAK

Asiye’nin ameliyatını gerçekleştiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Operatör Doktor Abdulkadir Calavul, ameliyatın oldukça zorlu olduğunu ve 6 saat sürdüğünü söyledi. Calavul, Asiye’de herhangi bir uzuv kaybının söz konusu olmayacağını ancak şu anda yüz felci muayenesi ve ses işitmesini yapamadıklarını belirtti.

ERDOĞAN'DAN YENİ İŞ SÖZÜ

Türkiye 2 gündür Asiye’den gelecek iyi haberleri beklerken Asiye’nin babası Hüseyin Ateş’in dün sabah yaptığı açıklama “Pes” dedirtti. Acılı baba, işinden kovulduğunu belirterek “Şu anda işimden kovuldum. Isıran köpekler patronumun köpekleri olduğu için evimden de taşınacağım. İnşallah kızım sağlığına bir an önce kavuşur. Devletime güveniyorum” dedi.

Gaziantep’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: “Biz hayvanseverler noktasında bir yasal düzenleme yaptık. Şimdi bu yasal düzenlemeyle ortaya bir bedel çıkıyor. İlginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor, hâlâ bu adamlar ‘acaba babasını nasıl aldatırız, kandırırız’ onun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız bunların bedelini ödeyecekler. Dua edelim Asiye yavrumuzu kurtarmış olalım. Babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz, onu da çok daha ideal bir yere çalışmak üzere sevk ediyoruz.”

'BEYAZ TÜRKLER HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak, hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelenler. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza” dedi.

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#Asiye#Pitbull#Ameliyat

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