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Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak...

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapacağı duyuruldu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
daha fazla video için
Kabine ilk kez temassız
Kabine ilk kez temassız
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