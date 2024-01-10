Son dakika: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00:34’te merkez üssü Çorum Mecitözü ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 16.81 kilometre derinliğinde meydana geldi.