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Son dakika: Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Çorum#Deprem
Son dakika: Çorumda 4.2 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 00:44

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre; Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 00:34’te merkez üssü Çorum Mecitözü ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 16.81 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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#AFAD#Çorum#Deprem

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