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Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Son dakika: Corona Virüsü nedeniyle Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama

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Son dakika: Corona Virüsü nedeniyle Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.

Gelen son dakika haberine göre, dün gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Corona Virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı. 

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DA KATILACAK

Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

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