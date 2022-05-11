Son dakika... Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: 'Tosuncuk' ve ağabeyi hakkında karar

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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen 3 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak’ın da katıldığı duruşmada, sanık avukatları hazır bulundu.

ŞİRKETİN İÇİNİ BOŞALTTIĞIM İDDİASI TAMAMEN MEDYANIN KIŞKIRTMASI

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Müştekilerin tamamı hissedarı olduğum hayvancılık anonim şirketiyle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır" ifadelerini kullandı.

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"ASLA İNSANLARI KANDIRMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Fatih Aydın, "Şirketin içini boşalttığım iddiası tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Fatih Aydın firari sanık Osman Naim Karakaya’nın Uruguay’da bu suçlardan yargılandığını ve ceza aldığını iddia ederek "Ben ise ceza almadım. Bu hususun göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum" dedi.

"SUÇSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske, söz alarak müvekkilinin eyleminin dolandırıcılık faaliyeti içerisinde olmadığını, ticari bir faaliyet içinde olduğunu öne sürdü. Avukat Keske, "Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Firari sanık Cengiz Samur’un avukatı Behlül Kıroğlu ise müvekkilinin Amerika’da yaşadığını kaydederek sanık Samur’un istinabe yoluyla savunmasının alınmasını talep etti.

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TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Firari sanık Cengiz Samur’un beyanının istinabe yoluyla dinlenilmesi talebinin kabulüne karar veren heyet, bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 farklı iddianamede, toplam 1’i firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede toplamda 4 bin 449 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672’kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672’kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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23 sanığın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama” suçlarından 4’er yıldan 10’ar yıla kadar, 7 sanığın ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 4’er yıldan 10’ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart’ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28’inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.