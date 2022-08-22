CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı: Gözler 26 Eylül'de

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmış ve "Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim; ama bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim" demişti.

Gözden Kaçmasın Tanju Özcan: İhraç verilirse hakkımı mahkemede arayacağım Haberi Görüntüle

GÖZLER 26 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Bugün yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı. Dosya, 26 Eylül’deki Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi.

'YDK SÖZCÜLERİ GEREKLİ BİLGİLERİ VERECEKTİR'



Soruları kabul eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sonuç çıkıp çıkmadığıyla ilgili soruya "Dosyayı bir kez YDK'ya göndeririz. Sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi YDK'mızdır. Dolayısıyla ne olup bittiğiyle ilgili olarak YDK sözcüleri, gerekli bilgileri verecektir. MYK olarak tüzüğümüz gereği bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız" cevabını verdi.