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CHP'de Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı: Gözler 26 Eylül'de

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#Tanju Özcan#CHP#Yüksek Disiplin Kurulu
CHPde Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı: Gözler 26 Eylülde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:47

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, kesin ihraç talebiyle parti disiplinine sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı. Dosya, 26 Eylül’deki Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmış ve "Ben bu partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Bugün hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim; ama bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim" demişti.

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GÖZLER 26 EYLÜL'E ÇEVRİLDİ

Bugün yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında karar çıkmadı. Dosya, 26 Eylül’deki Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi.

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'YDK SÖZCÜLERİ GEREKLİ BİLGİLERİ VERECEKTİR'

Soruları kabul eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Disiplin Kurulu'ndan (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında sonuç çıkıp çıkmadığıyla ilgili soruya "Dosyayı bir kez YDK'ya göndeririz. Sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi YDK'mızdır. Dolayısıyla ne olup bittiğiyle ilgili olarak YDK sözcüleri, gerekli bilgileri verecektir. MYK olarak tüzüğümüz gereği bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız" cevabını verdi.

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#Tanju Özcan#CHP#Yüksek Disiplin Kurulu

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