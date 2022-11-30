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Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu 69 fezleke Meclis'te

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Ali Mahir Başarır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 16:24

Aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır ve Turan Aydoğan'ın da olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

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Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Seyit Torun, CHP Milletvekili Turan Aydoğan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş ve DBP Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, fezlekelerle ilgili şunları söyledi:
"Fezlekeler, Adalet Bakanlığı tarafından milletvekilleri hakkında hazırlanıyor, ardından Cumhurbaşkanlığı'na gönderiliyor. Ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da TBMM Başkanlığı'na fezlekeler sunuluyor. Bu kapsamda sunulan fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğunu söyleyebiliriz. Fezlekeler arasında Yalova'daki mahkemede tartışmalarla gündeme gelen CHP'li Ali Mahir Başarır, Turan Aydoğan'la Seyit Torun'un fezlekesi de bulunuyor.

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FEZLEKELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ HDP'LİLERE AİT

Yine Meclis'e sunulan fezlekelerin büyük bir çoğunluğunun HDP'li vekillere ait olduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda da HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunuyor. Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş'ın da fezlekesi yine Meclis'e ulaşan isimler arasında.

DBP'Lİ AYDENİZ HAKKINDA YENİ FEZLEKE

Ayrıca DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında da yeni bir fezleke gönderildi. Saliha Aydeniz ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması süreci başlamıştı Meclis'te, hatta Genel Kurul aşamasına gelmişti. Yeni bir fezleke de Meclis Başkanlığı'na gönderilmiş oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki fezleke de Meclis Başkanlığı'na ulaşan fezlekeler arasında... Bu gönderilen 69 fezleke ile birlikte Meclis'e ulaşan milletvekiliiği dokunulmazlığının kaldırılması fezleke sayısı da 2 binin üzerine çıktı."

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