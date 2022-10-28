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CHP'li vekil Ali Mahir Başarır hakkında, Bakan Soylu'ya 'tehdit' suçundan fezleke

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Ali Mahir Başarır#Süleyman Soylu
CHPli vekil Ali Mahir Başarır hakkında, Bakan Soyluya tehdit suçundan fezleke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 13:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri nedeniyle 'tehdit' suçundan fezleke düzenlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Edremit Belediyesi tarafından 20 Ağustos 2022'de düzenlenen kitap fuarındaki konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik söylemlerinde 'tehdit' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Fezlekede, "27’nci Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83’ncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" yönünde görüş bildirildi.

fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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#CHP#Ali Mahir Başarır#Süleyman Soylu

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