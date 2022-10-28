CHP'li vekil Ali Mahir Başarır hakkında, Bakan Soylu'ya 'tehdit' suçundan fezleke

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Edremit Belediyesi tarafından 20 Ağustos 2022'de düzenlenen kitap fuarındaki konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik söylemlerinde 'tehdit' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtildi.

Fezlekede, "27’nci Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83’ncü maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği" yönünde görüş bildirildi.

fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.