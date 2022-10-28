Macron canlı yayında itiraf etti... Fransız liderden tepki çeken adım

Haberin Devamı

Fransa Macron'un canlı yayında yaptığı açıklama ile sarsıldı.

France 2 programına katılan Fransız liderden dikkat çeken bir itiraf geldi.

'Çok sayıda krizden geçiyoruz' diyen Macron ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kabul etti.

Ukrayna'daki savaşa ve bunun enerji fiyatları üzerindeki sonuçlarının yanı sıra Covid-19 salgınına işaret eden Fransız lider şu ifadeleri kullandı;

'Fırtınadan kurtulmak için zayıf olanları korumalıyız ve daha güçlü olanları daha da iyisini yapmaya zorlamalıyız. Amacım bu, daha adil, barışçıl ve güçlü bir Fransa yaratmak.'

MACRON'DAN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Macron emeklilik yaşını üç yıl artırarak 65'e çıkaracak ve genç nesillerin daha uzun süre çalışmasını sağlayacak bir emeklilik reformu uygulayacağını açıkladı.

Fransız lider, değişikliklerin gelecek yıl uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

'Daha uzun yaşadığımız için daha uzun çalışmak gerekiyor' diyen Macron'a tepkiler gecikti.

Özellikle sosyal medyada Fransız liderin bu kararı ve sözlerine tepki yağdı.

Macron, bu değişikliklerin uygulanmamasının hükümetin emekli maaşlarının düşürmesi gerekeceği anlamına geleceğini de sözlerine ekledi.

Söz konusu emeklilik revizyonu, Macron'un ilk döneminde, 2019 yılının sonunda ülke çapında grevlere ve protestolara yol açmıştı.

Hükümet daha sonra koronavirüs pandemisi nedeniyle kararın dondurulduğunu açıklamıştı.