Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Macron canlı yayında itiraf etti... Fransız liderden tepki çeken adım

Güncelleme Tarihi:

#Macron#Fransa#Dünya
Macron canlı yayında itiraf etti... Fransız liderden tepki çeken adım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:59

Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizi ile sarsılan Fransa'da Macron gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı. Macron'un aldığı karara tepki yağdı.

Haberin Devamı

Fransa Macron'un canlı yayında yaptığı açıklama ile sarsıldı.

France 2 programına katılan Fransız liderden dikkat çeken bir itiraf geldi.

'Çok sayıda krizden geçiyoruz' diyen Macron ülkenin zor bir dönemden geçtiğini kabul etti.

Gözden Kaçmasın

Ukraynadan Macrona tokat... Fransız lidere sert tepkiUkrayna'dan Macron'a tokat... Fransız lidere sert tepkiHaberi görüntüle

Ukrayna'daki savaşa ve bunun enerji fiyatları üzerindeki sonuçlarının yanı sıra Covid-19 salgınına işaret eden Fransız lider şu ifadeleri kullandı;

'Fırtınadan kurtulmak için zayıf olanları korumalıyız ve daha güçlü olanları daha da iyisini yapmaya zorlamalıyız. Amacım bu, daha adil, barışçıl ve güçlü bir Fransa yaratmak.'

MACRON'DAN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Macron emeklilik yaşını üç yıl artırarak 65'e çıkaracak ve genç nesillerin daha uzun süre çalışmasını sağlayacak bir emeklilik reformu uygulayacağını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Macron boğazlı kazak modasını başlattı Fransada büyük öfke...Macron boğazlı kazak modasını başlattı! Fransa'da büyük öfke...Haberi görüntüle

Fransız lider, değişikliklerin gelecek yıl uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

'Daha uzun yaşadığımız için daha uzun çalışmak gerekiyor' diyen Macron'a tepkiler gecikti.

Özellikle sosyal medyada Fransız liderin bu kararı ve sözlerine tepki yağdı.

Gözden Kaçmasın

Macron CNN Türke konuştu... Fransız Lider Türkiyeye gelecek mi Macron CNN Türk'e konuştu... Fransız Lider Türkiye'ye gelecek mi?Haberi görüntüle

Macron, bu değişikliklerin uygulanmamasının hükümetin emekli maaşlarının düşürmesi gerekeceği anlamına geleceğini de sözlerine ekledi.

Söz konusu emeklilik revizyonu, Macron'un ilk döneminde, 2019 yılının sonunda ülke çapında grevlere ve protestolara yol açmıştı.

Hükümet daha sonra koronavirüs pandemisi nedeniyle kararın dondurulduğunu açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macron#Fransa#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek