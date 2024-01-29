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Son dakika... CHP, İzmir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

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#CHP#Cemil Tugay#CHP İzmir Adayları
Son dakika... CHP, İzmir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 22:11

Son dakika haberi... CHP Parti meclisindeki oylama sonuçlandı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ın adaylığı onaylandı.

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CHP Parti Meclisi, Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını onayladı.

Öte yandan ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ise Çeşme Belediye Başkanı adayı oldu.

İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde: 

Aliağa: Çağatay Güç

Balçova: Onur Yiğit

Bayındır: Davut Sakarsu

Bayraklı: İrfan Önal

Bergama: Tanju Çelik

Beydağ: Şakir Başaran

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Çeşme: Lal Denizli

Çiğli: Uygar Yıldırım

Dikili: Adil Kırgöz

Foça: Saniye Bora Fıçı

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe: Mustafa Günay

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

Karaburun: Nurşen Balcı

Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler

Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

Kınık: Sema Bodur

Kiraz: Nasuh Coşkun

Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu

Menderes: İlkay Çiçek

Menemen: Deniz Karakurt

Narlıdere: Erman Uzun

Ödemiş: Mustafa Turan

Seferihisar: İsmail Yetişkin

Selçuk: Filiz Ceritoğlu

Tire: Hayati Okuroğlu

Torbalı: Övünç Demir

Urla: Selçuk Balkan

 

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#CHP#Cemil Tugay#CHP İzmir Adayları

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