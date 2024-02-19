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Son dakika: CHP’nin Esenyurt ve Güngören adayları değişti

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#CHP#Esenyurt#Güngören
Son dakika: CHP’nin Esenyurt ve Güngören adayları değişti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 20:29

Son dakika haberine göre; CHP’nin Esenyurt ve Güngören belediye başkan adayları değişti. Esenyurt’ta Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterilirken, Güngören’de ise Yüksel Yalçın aday oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP’de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar’ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

CHP’den yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır" denildi.

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#CHP#Esenyurt#Güngören

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