Son dakika: Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bursa'ın Gemlik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:14'te meydana gelen depremin derinliği 10.86 km olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa'daki depremi CNN TÜRK yayınında şu sözlerle değerlendirdi:

Bölge halkına geçmiş olsun. Bu deprem bizim beklediğimiz Marmara kuzeyindeki deprem ile ilgili değil. Marmara'nın kuzeyi kadar güneyi de tehlikeli, 7 üzerinde deprem olabilir demiştik. Birkaç gündür deprem aktivitesi vardı şu anda onlardan birini vatandaşlar hissetti. İzlenip görülmesi gereken bir yer. Bir artçı deprem değil burası.

Zemin iyi bir zemin değil. Depremde şiddeti artırır. Bu anlamda bu bölge depreme aday yerlerden bir tanesi. Buralar çok masum yerler değil, fay geçiyor. Bir fay daha yeni bulundu. Çok sayıda faylar var. Gemlik'in bu depremlerden etkilenmesi bekleniyor.

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Yüzeye yakın depremlerde zeminde daha çok hissediliyor. 4.1'de de gördük vatandaşlar sokakta. İstanbul'da da hissedilebilir, normaldir. Bu hissedilme zemine yapı koşullarına bağlı olarak değişkendir.

Bu depremler uyarıcı depremler, yıkıcı değil. Hasar vermesi mümkün değil. Asıl 5.5 üstü depremler yıkıcı olabilir. 6-6.5'a çıkınca çok daha fazla yıkıcı olabiliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan ise, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şehir dışındaydım. Gemlik'ten henüz ayrılmışken yalandı. Herhangi bir hasar kaydı yok. Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi. Kaymakamımız ile görüştüm, onda da bilgi aynı şekilde. Zemin açısından sıkıntılı alanlarımız da var. Yoğunluğu artırıcı uygulamaları bıraktık çok zaman önce.