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GeriGündem Son dakika... 'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı
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Ali Çağlar TINBEK/İstanbul(DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... 'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı

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Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu Silivri'de gözaltına alındı. Aydoğduoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Burry Soprano" lakabıyla tanınan rapçi Burak Aydoğduoğlu'nun, hakkında uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Aydoğduoğlu dün Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otelde, gözaltına alındı. Burak Aydoğduoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... Burry Soprano olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı

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