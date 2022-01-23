Son dakika... Bolu Dağı geçişinde Anadolu Otoyolu TIR'lara, D-100 tüm araçlara kapatıldı

Haberin Devamı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların listesini duyurdu. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, kapalı yolların listesini paylaştı.

İşte kapalı yollar:

Konya Seydişehir - Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Kayseri - Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Pınarbaşı - Gürün, Pınarbaşı - Göksun ve Şarkışla - Pınarbaşı yolları ulaşıma kapatıldı.

Sivas - Erzincan yolu ulaşıma kapatıldı.

Kangal - Divriği - Arapgir yolu ulaşıma kapatıldı.

Zara - Refahiye yolu ulaşıma kapatıldı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş - Gölsun yolu TIR trafiğine kapatıldı.

Taşkent - Sarıevler yolu ulaşıma kapatıldı.

Akşehir - Isparta yolu ulaşıma kapatıldı.

Kağızman - Ağrı yolu ulaşoıma kapatıldı.

Akçakoca - Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Antalya - Mersin yolu Gazipaşa - Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli - Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.

Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır - Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.