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TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı

#TEM#Bolu Tüneli#Kar

Etkisini gösteren kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu Düzce-Bolu geçişinde yaşanan yoğun tipi sebebiyle yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gece saatlerinde çoğu sürücü kontak kapatırken, bölgede yolu açmak için çalışmalar sürüyor.

1/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı

Akşam saatlerinde Düzce-Bolu arasında yaşanan yoğun tipi sebebiyle yol tekrar trafiğe kapatıldı. İstanbul, Kocaeli ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmiyor. TEM Otoyolu Düzce geçişi Kaynaşlı mevkiinde başlayan trafikte çoğu sürücü kontak kapatarak istirahata çekildi. Bolu Tüneli’nden başlayan araç kuyruğu yaklaşık 17 kilometreyi buldu.

2/233 SAATTİR BURADA BEKLİYORUZ

"3 SAATTİR BURADA BEKLİYORUZ"

İstanbul’dan yola çıkan Murat Görücü, “İstanbul’dan çıktım akşamüstü, buraya kadar geldim ve Bolu Dağı’na yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafe kaldı, 3 saattir burada bekliyoruz. Allah yardım etsin zor, aniden bastırdı bu kar ve inşallah açılır da gideriz. En az 3-4 saat daha bekleyecek gibiyiz” dedi.

3/23BOLU TÜNELİ’NE YAKLAŞIK 17 KİLOMETRE VAR

BOLU TÜNELİ’NE YAKLAŞIK 17 KİLOMETRE VAR

Kamyon şoförü Ömer Memiş, “Ankara-İstanbul arasında taşımacılık işi yapıyorum. Akşam 21.00’dan beri bekliyoruz, gece saat 03.00. Yaklaşık 17 kilometre var, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah sonumuz hayrolur” diye konuştu.

4/23AKŞAM 19.00’DA OTOBÜSE BİNDİK GECE SAAT 3 OLDU

AKŞAM 19.00’DA OTOBÜSE BİNDİK GECE SAAT 3 OLDU

Trabzon’a gitmek için Sakarya’dan otobüse binerek yola çıkan Murat Gümüş isimli yolcu, “Trabzon’da arkadaşlarımız var, ziyarete gidiyoruz. Akşam 19.00’da bindik otobüse ve 20.30’da buraya girdik, o saatte yollar kapandı. Normal şartlarda 12-13 saatte gitmemiz lazım. 7’de bindik gece saat 3 oldu. Herhalde 25 saatte gideceğiz” şeklinde konuştu.

5/238 SAATTİR BU YOL KAPALI, MAĞDURUZ

8 SAATTİR BU YOL KAPALI, MAĞDURUZ

Yolcu Uğur Şahin ise, “Otobüsle Trabzon’a doğru seyahat ediyoruz. Bolu Tüneli’ne ortalama 18 kilometre yolumuz var. Yaklaşık 8 saattir buradayız Kaynaşlıdayız. Yerde 10 santimetre kar kalınlığı var ve 8 saattir bu yol kapalı, biz de mağduruz burada yapacak bir şey yok bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

6/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
7/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
8/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
9/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
10/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
11/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
12/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
13/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
14/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
15/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
16/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
17/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
18/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
19/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
20/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
21/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
22/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
23/23TEM’de trafik Bolu Tüneli’nden Düzce’ye ulaştı
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#TEM#Bolu Tüneli#Kar