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DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 04:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Son dakika haberine göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı.

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı


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