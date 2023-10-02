Son dakika... Bitlis'te 3.7 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02:12'de merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.