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Son dakika... Bitlis'te 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Bitlis#Deprem#Van Deprem
Son dakika... Bitliste 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 02:21

Son dakika haberi... Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02:12'de merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  

Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.

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#Bitlis#Deprem#Van Deprem

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