Son dakika... Bitlis'te 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02:12'de merkez üssü Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 19.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Van Gölü - [04.98 km] Adilcevaz (Bitlis)
Tarih:2023-10-02
Saat:02:12:53 TSİ
Enlem:38.768 N
Boylam:43.064 E
Derinlik:19.86 km
Detay:https://t.co/OYFXuO1bOE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi