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Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:32,Son Güncelleme:/

Son dakika: Bingöl’de ‘Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldı

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Son dakika: Bingöl’de ‘Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-9 Karer Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca, Bingöl’de ‘Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 görev alıyor.

Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “KAPAN-9 KARER” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.020 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen KAPAN Operasyonları, halkımızın da desteğiyle başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Son dakika: Bingöl’de ‘Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldı


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