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Son dakika... Beykoz'da mazbata CHP'nin adayı Alaattin Köseler'e verilecek

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#CHP#Beykoz#Alaattin Köseler
Son dakika... Beykozda mazbata CHPnin adayı Alaattin Köselere verilecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 12:14

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Beykoz'da 'yeniden oy sayımı' kararını kaldırdı. Beykoz'da mazbata CHP'nin adayı Alaattin Köseler'e verilecek.

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31 Mart 2024 Mahalli İdariler Seçimi'nin sonuçlarına göre, İstanbul Beykoz'da CHP'nin adayı Alaattin Köseler 68.453 oy almıştı. AK Parti'nin adayı Murat Aydın ise 67.020 oy almıştı.

İl Seçim Kurulu'nun 'yeniden oy sayımı' kararı, YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz'da mazbata CHP'li Alaattin Köseler'e verilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiçbir engel kalmadı! Yeniden hoş geldin
Beykoz Belediyesi.

Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor.

Fatih, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"

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BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI

 

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#CHP#Beykoz#Alaattin Köseler

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