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GeriGündem Son dakika... Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında skandal görüntü! Şoför telefonla oynuyormuş
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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 21.04.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Beşiktaş'taki İETT otobüsü kazasında skandal görüntü! Şoför telefonla oynuyormuş

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İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah İETT otobüsünün yaptığı ve 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin'in ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çift katlı otobüs kazasının şoförün cep telefonuyla oynadığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Kaza anı otobüsün içindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, çift katlı İETT otobüsünün şoförü Baki T. telefonu ile oynarken hızla bariyerlere çarptı. Bariyerin otobüsün içine girmesi sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçin hayatını kaybederken, M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bariyerlerin saplandığı Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Ayağında kırık olan yolcu M.B. ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. İtfaiye ekipleri de bariyerleri keserek otobüsten çıkardı. Otobüs şoförü Baki T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçin'ın aşçı olarak çalıştığı ve işe gittiği öğrenildi.

Son dakika... Beşiktaştaki İETT otobüsü kazasında skandal görüntü Şoför telefonla oynuyormuş

KAZA ANI OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan feci kaza otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücü Baki T.'nin cep telefonunu kurcalarken otobüsün kontrolünü kaybettiği görülüyor. Otobüsün hızla bariyerlere çarpması görüntülere yansıyor.

Son dakika... Beşiktaştaki İETT otobüsü kazasında skandal görüntü Şoför telefonla oynuyormuş

Beşiktaş'taki İETT otobüsünün şoförü sağlık kontrolüne götürüldü.

Son dakika... Beşiktaştaki İETT otobüsü kazasında skandal görüntü Şoför telefonla oynuyormuş

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