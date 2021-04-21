Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

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Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, Barbaros Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.





Kazada bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Barbaros Bulvarı Dolmabahçe yönünde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

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