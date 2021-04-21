MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İstanbul DHA - AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

13
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
  • Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, Barbaros Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti


Kazada bir yolcunun hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Barbaros Bulvarı Dolmabahçe yönünde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Beşiktaşta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı 1 kişi hayatını kaybetti

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi