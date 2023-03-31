Son dakika... BBP Genel Başkanı Destici: Akşener'in Cumhurbaşkanımıza yönelik olan açıklamalarını kabul etmiyorum

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İşte BBP lideri Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Öncelikle saldırı, şiddet, terör kimden gelirse gelsin bunun karşısında olduğumuzu ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı hedef alan bir saldırıysa bir kez daha lanetliyorum. Bir husumetten mi kaynaklanıyor, sonuçları görmek lazım. Valiliğimiz gerekli açıklamaları yapıyor.



Kısa zamanda da olay tüm yönleriyle ortaya çıkarılacaktır. Saldırı kimden gelirse gelsin karşısındayız, kınıyoruz. Gerçekten İYİ Parti İl Başkanlığı hedef alınarak yapılan bir saldırı mı, ortaya çıktıktan sonra değerlendirme yapabiliriz. Tüm üyelerine geçmiş olsun diyorum. Tüm milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Hepimizin reddettiği hadiselerdir. Bunu da reddediyor ve kınıyorum. Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını da değerlendirmemiz gerekiyor.

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Akşener'in direkt Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olan açıklamalarını kabul etmiyorum. Diyelim ki kendi parti mensuplarından birisi bu saldırıyı gerçekleştirmişse, ya da hiç partisiz birisi çıkarsa o zaman ne diyecekler. Eğer olaya öyle bakacaksak kendisinin de Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik çok sert sözleri var. Bu yanlıştan da kendilerinin dönmesi lazım, sabırla faillerin bulunmasıyla yorum yapılsaydı daha doğru olurdu. Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları da kabul edilebilir değildir. Biz terörün, şiddetin, saldırının her türlüsüne karşıyız.

SEÇİM LİSTELERİ ÇALIŞMASI

AK Parti de MHP de BBP de YRP de 81 ilde kendi logolarıyla kendi adayları seçime girmesidir. Ben bir şeye parmak bastım ama bir gerçek var ki bu sistemde ittifakın içinde olsanız da ittifakın size getirdiği artı yüzde 7'lik baraj ittifaktayken sizi kapsamıyor. Örneğin biz Türkiye genelinde yüzde 5 aldık ama herhangi bir ilde milletvekili çıkaracak kadar oy aldığımızda milletvekilimiz seçiliyor. Lakin ikinci bir sonucu daha var bu sistemin.

İttifakta da olsanız her parti kendi aldığı oy kadar milletvekili çıkaracak veya çıkaramayacak. Ayrı ayrı girildiğinde oylarınız boşa gidebiliyor. İttifaktaki bir parti 85 bin oy olsa o parti milletvekili çıkaramıyor ve o oy boşa gidiyor.

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Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimleriyle ilgili parti oylarının toplamı 49-50 bandında. Şu anda ortak liste söz konusu değil. 4 partimiz de bu konuda bir irade koyarsa bu ancak o zaman mümkün olabilir. Ben bunu sadece dillendirdim, böyle olursa, buna ihtiyaç varsa ve 3 parti de buna evet derse BBP üzerine düşeni yapar dedim.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI ÜLKÜ OCAKLARINA YAPILAN ÇAĞRI SONUÇ BULDU MU?

Bu çağrının karşılık bulduğunu görüyorum. Beni arayan arkadaşlarımız oldu. Hatta bazısı da şaka yollu davetinizi aldık, geliyoruz, bazısı ciddi şekilde arayarak, pek çok geri dönüşlerle muhatap oldum. Kendisini ülkücü olarak tanımlayan arkadaşlarımızın, ben 13 yaşında gözümü açtım ülkü ocaklarında. 44 yıllık hayatım bu camianın içinde geçti. Ülkücüler kendilerini devletine adamış insanlardır. Dar ağaçlarında sınavlardan geçmişler. Hücrelerde, her türlü işkenceye rağmen devletlerine olan bağlılıktan vazgeçmemişler. Hayatlarının önemli bir kısmını cezaevinde geçirmişler. Siyaset öyle bir noktaya getiriyor ki insanı; kızgınlıklar oluyor ve bir savrulma yaşanıyor. Öyle bir noktaya geliyor ki cumhurbaşkanı değişsin de kim gelirse gelsin. Bu çok yanlış bir düşünce. Onun için dedim ben, bir tarafa ülkenin bekasını koyacaksınız, bir tarafa da kendi kızgınlıklarınızı, kırgınlıklarınızı koyacaksınız ve bunları susturacaksınız. Devletinizin birliğinin yanında duracaksınız, bize düşen budur. Biz bu kırgınlıkları tamir etmeye de talibiz.

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Biz normal bir seçime gidiyor olsaydık hangi parti kazanırsa kazansın fakat biz öyle bir süreçle seçime gidiyoruz ki; 2. yüzyılımızın başlangıcı... ABD bir terör devleti kurdurmaya çalışıyor. Bakın biz Muharrem İnce'ye bir şey diyor muyuz? Kılıçdaroğlu ile görüştüler ve bazı şeylerin sözlerini aldılar. Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan destekli terör devletine karşı çıkmayacak. Aynı şekilde kayyumları...

6'lı masada istifalar devam ediyor ve İYİ Parti masadan kalktı, geri döndü, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra İnce'nin oyu 2-3'ten 10'lara yaklaştı. Bu Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliği yaptığı için tepki olarak son 1 ayda İnce'nin oyu yüzde 10'lara dayandı. İYİ Parti düşüyor, daha da aşağı iniyor.

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'MERAL HANIM BİR DAYATMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDI'

Masada 1 yıldan fazla süredir kamuoyuna ortak kararla belirlenecek aday deniyordu. Fakat Meral hanım bir dayatmayla karşı karşıya kaldı. Sayın Akşener farklı adaylar önerdiğinde dayatma gerçekleştirdiler. Sayın Akşener orada kendisine hakaret edildiğini söyledi ve kurullarıyla toplantı yaptı.

Sayın Akşener ısrarla 'HDP eşittir PKK'dır' diyor. Masanın adayı PKK ile görüşmüş olmuyor mu? Siz nasıl bir taraftan milliyetçi olduğunu iddia edeceksiniz diğer taraftan da cumhurbaşkanı adayınızın PKK'nın siyasi uzantısıyla görüşmesine ses çıkarmayacaksınız. Yarın Cumhurbaşkanı olduğunda, uygulamaya geçtiğinde Akşener veya bir başkası bunu nasıl engelleyecek?

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Ben buradan bütün kardeşlerimize yaptığım çağrıyı İYİ Parti'ye de yapıyorum. Toplama bir parti olduğu için İYİ Parti'nin içinde her şey var. LGBT'yi savunan da karşı olan da var. İYİ Parti böyle bir parti. Ben İYİ Parti'nin içindeki duyarlı arkadaşlarımıza diyorum ki 'Gelin, yol yakınken dönün' çünkü Kılıçdaroğlu çok tehlikeli bir yola girmiştir.

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KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ

(Sosyal medyada çok konuşulan Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Hoşgeldiniz, güle güle' demesi üzerine) Sayın İnce kendine has tavrı olan bir arkadaşımız. Biz de bazen karşılaştığımızda konuşuyoruz. Ben bir nezaketsizlik olarak kullandığını düşünmüyorum. Söyleyiş şekli vatandaşlarımız tarafından öyle anlaşıldı. Bu kararda devam edeceğini açıkladı. Devam ederse oyunun giderek yükseleceğini düşünüyorum.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri çok önemli görüyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle sandığa gitmelerini arzu ediyorum. Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır. İnşallah bir sürpriz olmayacak ve adayımız ilk turda seçimi kazanacaktır. Biz Cumhur İttifakı olarak buradayız.