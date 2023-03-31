Türkiye'nin kararı bir numaralı gündem maddesi oldu! 'Erdoğan verdiği sözü tuttu'

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Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadesini kullandı.

Macaristan Parlamentosu'nun da hafta başında üyeliğini onayladığı Finlandiya'nın NATO sürecinin başlaması bugün hem Finlandiya hem dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini 17 Mart’ta açıklamıştı.

"ERDOĞAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, İSVEÇ HALA BEKLEMEDE"

CNN International Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği sözü yerine getirdiğine dikkat çekerek, 'Finlandiya'nın önündeki son engel kalktı' ifadesini kullandı.

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İsveç'in hala beklemede olduğuna dikkat çeken CNN, sadece Türkiye değil Macaristan'ın da bu konuda çekinceleri olduğunu belirtti ve "Türkiye İsveç'in üyeliğine karşı kararlı görünüyor, süreç şimdilik tıkandı. Macaristan da İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin onaylanmasından önce ele alınması gereken çok sayıda şikayet olduğunu vurguladı" diye yazdı.



Finlandiya basınında bugün gözle görülür bir memnuniyet vardı...



Daily Finland gazetesi 'Finlandiya NATO'ya katılmaya hazır' başlıklı haberinde sürecin artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı imzaya kaldığını belirtirken, İltalehti gazetesi TBMM oturumunda yapılan açıklamalara yer verdi ve oylamaya katılan 276 milletvekilinin tamamının Finlandiya lehine oy verdiğine dikkat çekti.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR DERS OLDU"

Ilta Sonomat gazetesi ülkenin NATO üyeliği konusunda yayınladığı bir analizde sürecin sancılı geçtiğini, Finlandiya'nın uluslararası ilişkilerde bu tarz çalışmaya alışkın olmadığını belirterek bunun aslında 'iyi bir ders' olduğunu öne sürdü:

"Bu durum giderek gerginleşen bir gelecekte uluslararası işlerin nasıl halledilebileceği konusunda bizler için iyi bir ders oldu. NATO'nun ünlü 5. Maddesi bile üye ülkelere otomatik askeri yardım getirmez, her NATO ülkesi kararını kendi verir. Belki bir gün Finlandiya da bazı NATO kararlarını erteleyebilecek ve müttefikleri ulusal pozisyonunu dinlemeye ikna edebilecek bir duruma gelebilir."



"İSVEÇ HALA KAPIYI ÇALIŞIYOR"

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Finlandiya'nın üyelik süreci ile ilgili atılan adım İsveç basınında da kendisine geniş yer buldu.

İsveç'in Aftonbladet gazetesi 'Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dedi' başlıklı haberinde, "30 NATO ülkesinin tamamı yeşil ışık yaktı, Finlandiya'nın savunma ittifakının bir üyesi olabilmesi için geriye sadece formaliteler kaldı. Biz ise hala ne Macaristan'dan ne de Türkiye'den onay almış değiliz. Kararın ne zaman verilebileceği konusunda da herhangi bir tarih belirlenmedi. İsveç hala bekliyor ve kapıyı çalıyor." ifadeleri yer aldı.



Ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Expressen Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakıldığını belirtirken Sydsvenskan İSVEÇ'in hala beklemede olduğunu yazdı.