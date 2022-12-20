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Son dakika... Batman'da esnaf 3 DEDAŞ personelini rehin aldı

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#Rehin#DEDAŞ#Batman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 11:39

Batman’da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Şahsı ikna etme çalışmaları sürüyor.

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Kentte Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi'nde bulunan halı yıkama işletmesine kaçak elektrik kontrolü için giden 3 enerji şirketi çalışanı, iş yeri sahibi N.K. tarafından silahla rehine alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de takviye gönderildiği olay yerinde polisin iknasıyla N.K., 2 kişiyi serbest bıraktı.

Son dakika... Batmanda esnaf 3 DEDAŞ personelini rehin aldı

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, N.K.’yi diğer çalışanı da bırakması için ikna etmeye çalışıyor. 


Son dakika... Batmanda esnaf 3 DEDAŞ personelini rehin aldı

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#Rehin#DEDAŞ#Batman

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