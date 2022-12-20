Son dakika... Batman'da esnaf 3 DEDAŞ personelini rehin aldı

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Kentte Çamlıtepe Mahallesi Rıhan Caddesi'nde bulunan halı yıkama işletmesine kaçak elektrik kontrolü için giden 3 enerji şirketi çalışanı, iş yeri sahibi N.K. tarafından silahla rehine alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin de takviye gönderildiği olay yerinde polisin iknasıyla N.K., 2 kişiyi serbest bıraktı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, N.K.’yi diğer çalışanı da bırakması için ikna etmeye çalışıyor.