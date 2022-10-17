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Son dakika... Başak Cengiz’in katilinden ‘hakaret’ şikayeti: Takipsizlik kararı

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#Can Göktuğ Boz#Başak Cengiz#Ataşehir
Son dakika... Başak Cengiz’in katilinden ‘hakaret’ şikayeti: Takipsizlik kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 15:04

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile katleden Can Göktuğ Boz, aleyhinde yapılan sosyal medya paylaşımlarını şikayet etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetlere ilişkin takipsizlik kararı verdi.

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Ataşehir'de geçtiğimiz yıl kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Can Göktuğ Boz'a verilen ceza İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. 

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SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Boz ise sosyal medya üzerinde yapılan yorumlarda kendisine “hakaret" edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.  Boz'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılık, “hakaret" suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiği kaydetti.

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Hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımların genel ifadeler içerdiği ve müştekiyi kastettiğine dair bir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı. 

SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada Samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanık Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

OLAY

İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın Kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

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#Can Göktuğ Boz#Başak Cengiz#Ataşehir

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