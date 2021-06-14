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AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

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Son dakika: Balıkesir merkezli 32 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün Emniyet ve polis okullarındaki yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 32 ilde 61 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 61 polisten 47'si yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Balıkesir merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, ekipler diğer zanlıları yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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